В Бельгии создали должность следящего за «российской киберугрозой»

Бельгийская разведка наняла сотрудника на должность главы рабочей группы, следящей за «российской киберугрозой».

Глава бельгийской разведки Клод ван де Ворде отметил, что речь не идет исключительно о деятельность Москвы – под наблюдением будет и активность Китая, передает Life со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте парламента Бельгии.

Слушания по этому вопросу были проведены еще в июне, однако документ опубликовали только сейчас.

Ранее разведка в США предсказала «более разрушительные» кибератаки со стороны России.