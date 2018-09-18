Киев обвинил Россию в кибератаках на Константинопольский патриархат

Источники в украинском МИД заявили, что Россия якобы причастна к кибератакам, осуществляемым на Константинопольский патриархат.

«Думаем, что и в этой ситуации нет исключений. РПЦ крайне недовольна тем, что Константинопольский патриарх может предоставить Украине автокефалию, что приходы Украинской православной церкви могут уйти из Русской православной церкви. Чтобы избежать этого, российская власть, российские хакеры будут работать», – сказал источник, передает «Коммерсантъ».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Вселенский патриархат недавно начали осуществляться кибератаки.

«В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!» – написал Климкин в своем Facebook.

Во вторник РПЦ пригрозила Киеву утратой недвижимости из-за автокефалии. Первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Иларион называл идею создания автокефалии на Украине политической атакой на православие.