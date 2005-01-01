В РПЦЗ заявили о политической атаке на православие

Первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Иларион назвал идею создания автокефалии на Украине политической атакой на православие.

«Это атака на православие. Это политическая атака врага нашего спасения на единство православных людей одного происхождения – русских, украинцев, белорусов, которых всегда объединяла церковь. Политические силы в этом мире хотят разделить страны и ослабить в первую очередь Русскую православную церковь», – сказал митрополит в интервью РИА «Новости».

По его словам, это связано исключительно с «политическими причинами, не духовными».

Он также отметил, что Украинская православная церковь имеет большую автономию, «которая практически как автокефалия». При этом находящиеся под влиянием политических сил раскольнические группы просят «вынужденной автокефалии».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупреждал, что в случае легализации раскольнических организаций против канонической церкви на Украине будет развязана настоящая, полномасштабная война.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявил, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о риске колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».