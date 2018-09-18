РПЦ предупредила о риске начала полномасштабной войны на Украине

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил, что в случае легализации раскольнических организаций против канонической церкви на Украине будет развязана настоящая, полномасштабная война.

Митрополит подчеркнул, что «если такая автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической церкви будет развязана настоящая, полномасштабная война», передает ТАСС.

Он выразил опасение, что на Украине будут приняты законы, направленные на лишение УПЦ МП недвижимости и юридического статуса.

Ранее в РПЦ выразили опасение по поводу того, что если УПЦ МП лишат законных прав, то раскольники захватят на Украине крупные монастыри, а «православные верующие, конечно же, выступят на защиту этих святынь – и можно ожидать, что прольется кровь».

Напомним, в воскресенье греческий митрополит предупредил Константинопольского патриарха Варфоломея о невозможности смыть грех раскола мученической кровью.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о риске колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».