Варфоломея предупредили о невозможности смыть грех раскола мученической кровью

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим призвал Константинопольского патриарха Варфоломея покаяться и вернуть вселенский Православный христианский мир к «однажды данной Святой Вере», подчеркнув, что «грех раскола не смывается даже мученической кровью».

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим, митрополия которого входит в Элладскую православную церковь, заявил, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея по предоставлению автокефалии раскольникам на Украине, составляющим незначительное меньшинство украинского народа, ведет к печальным результатам, передает РИА «Новости».

Серафим обвинил Константинопольский патриархат в том, что он «по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви».

Митрополит Кифирский предположил, что «упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви» направлено на провокацию расколов и разделений в Единой Всеобщей и Апостольской Церкви Христа.

Серафим призвал Варфоломея «остановиться во избежание новых расколов».

Митрополит подчеркнул, что Константинопольскому патриарху вместо общения с папой Римским следует «объявить покаяние и вернуть вселенский Православный христианский мир к «однажды данной Святой Вере».

«Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что «грех раскола не смывается даже мученической кровью», – заявил митрополит Кифирский.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем предупреждении Варфоломею со стороны РПЦ, а также констатировала переход к новой стадии борьбы за единство Русского мира.