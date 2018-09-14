РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

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«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

          Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-е   14 сентября 2018, 21:20
          Фото: Филипп Москвитин
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

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          Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата.

          Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу собрался на внеочередное заседание под председательством патриарха Кирилла в Москве. Как сообщает ТАСС, экстренное заседание было посвящено ситуации на Украине, где уже приступили к работе два экзарха, присланные константинопольским патриархом Варфоломеем для создания новой церкви в стране.

          Митрополит Киевский Онуфрий приехать на заседание не смог по состоянию здоровья, однако участвовал в нем по видеосвязи. Он рассказал, что эмиссары из Стамбула уже начали переговоры – каждый из них как бы взял на себя одну из раскольнических структур. «Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета, другой – со стороной «митрополита» Макария, главы «Украинской автокефальной православной церкви», – цитирует Онуфрия сайт Московского патриархата.

          «Мы с ними не встречались и встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения. Как представители канонической церкви на Украине мы с ними общаться не будем, ну а за тем, как развиваются события, будем следить», – добавил Онуфрий.

          Взявший затем слово Кирилл вспомнил про первые годы советской власти, когда в результате террора большевиков в РПЦ также завелись раскольники ­– движение «обновленцев», которому тогдашний патриарх Константинопольский Григорий VII тоже решил подыграть. Против интриг тогдашнего Константинополя, по его словам, выступил тогдашний патриарх Тихон. «Мы должны следовать той линии, которую очень мужественно определил патриарх Тихон в те далекие годы», – призвал Кирилл.

          По итогам заседания синода прозвучало сенсационное решение: патриарх Кирилл и вообще все священники РПЦ прекращают поминовение Варфоломея. Его имя не будет упоминаться на любых богослужениях. Правда, евхаристическое общение между церквями не прерывается. Рядовые прихожане по-прежнему могут причащаться друг у друга – у «московских» и «константинопольских» священников, участвовать в таинствах – креститься, венчаться и так далее. Однако синод пригрозил: даже такое общение будет запрещено, если Киев получит автокефалию.

          Кроме того, российские иерархи отныне не будут служить вместе с иерархами из Константинополя, а также приостанавливают свое участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Варфоломея.

          «Это означает, что патриархат действительно готов на жесткое, долгое административное противостояние с Константинополем, – пояснил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. – При этом нет и полного разрыва. Можно сказать, что Московский патриархат все же оставляет определенное пространство для диалога».

          «Можно назвать это решение желтым светом – предупреждением, последней предупредительной мерой со стороны РПЦ Константинопольскому патриархату. Мы не закрываем дверь и оставляем возможность для возобновления диалога», – сказал пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков. 

          Митрополит Волоколамский Иларион добавил, что решение синода фактически означает разрыв дипотношений с Константинополем. Напомним, что подобного между Москвой и Константинополем не случалось за все 964 года существования православия – с 1054 года.

          «Константинопольский патриарх ставит себя над соборами православной церкви. Он единолично принимает решения, входящие в прямое противоречие с многовековой канонической традицией православной церкви, а это уже не что иное, как ересь папизма», – возмутился Иларион.

          Представитель МП Владимир Легойда ранее выразил уверенность в том, что украинская паства «не ждет никакой автокефалии». «Что бы ни писали псевдоаналитики о яростном желании всех верующих обрести тотчас автокефалию, мы знаем, что настроения другие. И люди храмы не отдадут. Не предадут свою веру и церковь», – заявил он РИА «Новости».

          Роман Лункин также не исключает, что прихожане вступят в открытое сопротивление раскольникам. «Они будут драться с украинскими националистами, будут вступать в борьбу с представителями «киевского патриархата», – заявил газете ВЗГЛЯД Лункин. Он напомнил, что раскол на Украине длится с начала 90-х, однако за это время УПЦ МП по количеству приходов сумела сохранить абсолютное большинство.

          «С 2014 года критики митрополита Онуфрия делали прогнозы массового перехода прихожан и перевода церковных зданий в другую юрисдикцию, обосновывая это якобы патриотичностью «киевского патриархата». Но по официальным и неофициальным данным число конфликтов вокруг церквей не превосходит 80 случаев, а сама РПЦ говорит о 50 случаях расколов и захватов. Это незначительные цифры», – пояснил Лункин. 

          В то же время директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский более осторожен в предсказаниях. «Какая-то часть прихожан будет защищаться, особенно если их кто-то организует. Но людям на западе Украины, на Волыни будет сложно отстоять свои храмы», – заявил газете ВЗГЛЯД Погребинский.

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          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




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          В отличие от Легойды, киевский политолог Денис Гаевский уверен: большинство верующих все же предпочтет новую церковь.

          «Если предположить, что томос будет-таки предоставлен, то, вероятнее всего, значительная часть приходов УПЦ МП войдет в структуру условной ЕППУЦ: кто-то добровольно, кто-то принудительно». Гаевский имеет в виду «Единую поместную православную украинскую церковь» (ЕППУЦ) – такое название уже неофициально придумали автокефалисты в Киеве.

          «Столкновения, особенно в регионах, на почве владения храмами, безусловно, возможны, но на стороне автокефалистов будет поддержка административного аппарата, потому исход подобных противостояний очевиден», – заключил Гаевский. Все же пока он склоняется к идее, что Варфоломей блефует, что он не решится довести историю с томосом до конца. «Ведь против этого выступают множество православных церквей из других стран», – напомнил Гаевский.

          По его предположению, Варфоломей в итоге отыграет назад и ограничится полумерами – например, даст Украине статус экзархата, то есть попросту переподчинит ее себе. «Статус экзархата, в свою очередь, не устраивает главу УПЦ КП Филарета, который ранее заявлял, что неважно, кому подчиняться – Москве или Константинополю», – говорит эксперт.

          Тем временем по итогам пятничного заседания синода РПЦ призвала созвать всемирный православный собор.


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