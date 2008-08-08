Патриарх Кирилл прекратил поминовение патриарха Варфоломея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили в синоде РПЦ.

В синоде отметили, что «евхаристическое общение» между церквями не прерывается, передает РИА «Новости».

Также принято решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ прекращает участие в структурах, возглавляемых председателями этого патриархата.

14 сентября в резиденции в Даниловом монастыре в Москве проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

Во время открытия экстренного заседания синода патриарх Кирилл сравнил действия Константинополя в отношении Украины со смутой 1920-х годов.

Предоставление автокефалии УПЦ провоцирует серьезный раскол во всем православном мире. Несмотря на протесты, Константинополь сообщил о начале создания «независимой церкви» на Украине, а назначенные его патриархатом экзархи прибыли в Киев.