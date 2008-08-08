Константинопольские экзархи приехали в Киев

Экзархи, назначенные Константинопольским патриархатом, прибыли в столицу Украины.

Представители Константинопольского патриарха Варфоломея даже прогулялись по Киево-Печерской лавре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Союз православных журналистов Украины сообщил, что архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады видели возле Крестовоздвиженской церкви еще в понедельник.

Как сообщили работники церковной лавки, «один из экзархов купил себе панагию (небольшой образ Богоматери, носимый архиереями на груди – прим. ВЗГЛЯД)».

Ранее представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) объявил о начале создания «местной независимой церкви» на Украине.