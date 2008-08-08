Константинополь сообщил о начале создания независимой церкви на Украине

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) объявил о начале создания «местной независимой церкви» на Украине, передает итальянское католическое агентство SIR.

«Могу подтвердить, что Вселенский патриархат (Константинопольский), при осознании всей своей ответственности как материнской церкви и учитывая просьбы со стороны самих украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви на Украине», – заявил он, передает ТАСС.

Митрополит Галльский назвал это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране.

Тем временем синод Белорусской православной церкви назвал решение Константинопольского патриархата назначить экзархов в Киев «агрессивным вмешательством» в дела церкви на Украине.

«В связи с проявленным антиканоническим вмешательством патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви Синод Белорусской православной церкви постановил... выразить протест против деяния Константинопольского патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Белорусская православная церковь поддерживает позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич выступил с предложением созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения решения патриарха Константинопольского Варфоломея о подготовке автокефалии церкви на Украине.

11 сентября Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ. Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя. РПЦ полагает, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.