Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ

Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Я могу подтвердить, что Вселенский патриархат, памятуя о своей ответственности как материнской церкви и в ответ на просьбы украинского народа, после глубокого анализа этого вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви для прекращения разделения между православными верующими в стране», – цитирует L'Agenzia S.I.R. Эммануила.

По его словам, недавнее назначение двух экзархов на Украину со стороны Вселенского патриархата «подчеркивает решимость Варфоломея успешно разрешать разногласия между украинскими православными».

Эммануил добавил, что экзархи «призваны проложить путь, ведущий к автокефалии». По мнению митрополита, через этот процесс «можно сблизить» различные ветви Украинской православной церкви.

В пятницу Священный синод Русской православной церкви официально осудил решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом. После этого РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине.

Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя – РПЦ полагает, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как Варфоломей нашел способ выдать Киеву автокефалию.