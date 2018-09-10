РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом на автокефалию Украины

Если Константинополь признает автокефалию Украинской православной церкви, ответ Русской православной церкви будет крайне жестким, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют, – приводит слова Легойды РИА «Новости». – Ответ будет крайне жестким».

Он подчеркнул, что для РПЦ «всегда важнее единство православия», поэтому Москва «до конца пытается сохранить мир» и «уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов», передает ТАСС.

В РПЦ предостерегли Константинополь от признания автокефалии, так как это может спровоцировать конфликт, который затронет судьбы миллионов людей.

РПЦ подчеркнула свою готовность к диалогу.

Напомним, Священный Синод Русской православной церкви сделал официальное заявление, осудив решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом.