Синод РПЦ выразил протест в связи назначением экзархов на Украину

Священный Синод Русской православной церкви сделал официальное заявление, осудив решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом.

«Священный Синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) – «экзархами» Константинопольского патриархата в Киеве», – говорится в заявлении на сайте РПЦ.

Синод РПЦ отмечает, что решение принято «без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви».

Оно, говорится в заявлении, также противоречит позиции Константинопольского патриархата и самого патриарха Варфоломея, который «неоднократно заявлял, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине».

Синод указывает, что решение Константинопольского патриархата о принятии к рассмотрению вопроса о предоставлении автокефалии принято против воли епископата УПЦ, выступившего за сохранение действующего статуса. В оправдание он приводит «ложные толкования исторических фактов» и ссылки на «якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия».

«Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», – говорится в заявлении.

Синод возложил ответственность за эти действия на патриарха Варфоломея и пообещал принять ответные действия «в самое ближайшее время».

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщал, что решение Константинопольского патриарха Варфоломея является грубым вторжением на каноническую территорию РПЦ.

Ранее в пятницу константинопольский патриарх Варфоломей назначил своими экзархами – представителями на Украине епископов из Северной Америки. Таким образом он начал готовить «предоставление автокефалии церкви на Украине».