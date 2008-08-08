РПЦ пообещала не оставить без ответа назначение Варфоломеем епископов на Украине

Решение Константинопольского патриарха Варфоломея назначить своих представителей-епископов на Украине является грубым вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви, это не останется без ответа, заявили в РПЦ.

Как заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, решение патриарха Варфоломея «есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата».

«Такие действия не могут остаться без ответа», – приводит его слова ТАСС.

Легойда выразил надежду на то, что Константинопольский патриархат понимает важность решений по Украине, которые могут привести к печальным последствиям.

Ранее в пятницу константинопольский патриарх Варфоломей назначил своими экзархами – представителями на Украине епископов из Северной Америки. Таким образом он начал готовить «предоставление автокефалии церкви на Украине».

До этого патриарх Варфоломей заявлял, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине».

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата заявлял, что действия патриарха Варфоломея могут обернуться повторением Великого раскола христианской церкви 1054 года, последствия нового разделения могут оказаться еще страшнее.