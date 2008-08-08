Патриарх Варфоломей начал готовить «предоставление автокефалии церкви на Украине»

Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своими экзархами-представителями на Украине епископов из Северной Америки.

«В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве его превосходительство архиепископа Даниила Памфилонского из США и его преосвященство епископа Илариона из канадского Эдмонтона», – говорится в сообщении Константинопольского патриархата в Facebook.

Ранее патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине».

В конце августа украинские СМИ сообщили, что Варфоломей рассказал патриарху Кириллу о решении дать УПЦ томос об автокефалии.