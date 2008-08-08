Украинские СМИ: Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о решении дать УПЦ томос

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии Украинской церкви, сообщил по окончании встречи в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс предоставления томоса Украине в константинопольском епископате.

«Главный вопрос, который обсуждался, – вопрос ситуации на Украине. Вы знаете, что там раскол продолжается более 25 лет. Вселенский патриархат решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение», – заявил Эммануил.

Он добавил, что об этом решении было объявлено патриарху Кириллу во время его визита в Стамбул, сообщает «Громадське».

Разговор патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом длился два с половиной часа. Большую часть времени иерархи говорили тет-а-тет в присутствии переводчиков. Сам Кирилл на вопрос о том, как прошла встреча сказал: «Хорошо, хорошо».

Информацию издания подтвердил и пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря. На своей странице в Facebook он сообщил, что Эммануил сделал краткое заявление по итогам встречи.

«Вселенский патриарх проинформировал российского патриарха о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято», – отметил Зоря, написав, что после встречи «представители Московского патриархата были нервные и напряженные» и уехали раньше, чем ожидалось.

«В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что «дьявол прячется в деталях», – добавил Зоря.

Вместе с тем еще 28 августа представитель иерусалимской церкви архиепископ Севастийский Феодосий сообщил, что православные церкви мира признают Украину канонической территорией только Русской православной церкви.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пытается добиться предоставления автокефалии для украинской православной церкви киевского патриархата. В конце июля он заявлял о якобы принятом решении, но это не подтвердилось.

При этом Порошенко уволил замглавы администрации президента Ростислава Павленко, который являлся куратором идеи предоставления автокефалии украинской православной церкви.