Иерусалимская православная церковь поддержала РПЦ на Украине

Православные церкви мира признают Украину канонической территорией только Русской православной церкви, сообщил представитель иерусалимской церкви архиепископ Севастийский Феодосий.

«Православные церкви мира, в том числе иерусалимская, признают власть только РПЦ на Украине, ее представляет митрополит Онуфрий, он член святейшего синода РПЦ. Мы поддерживаем любые усилия ради прекращения раскола в УПЦ, церковь это место любви, единства и мира, а не ненависти и раскола», – сказал архиепископ, передает РИА «Новости».

Он считает, что ситуация вокруг УПЦ политическая, но «политики не могут навязывать церкви повестку, так как церковь не политическая организация, это организация, несущая миссию веры в мир, вере должны сопутствовать благородные нравственные, человеческие, духовные ценности», – сказал он.

Чтобы решить проблему, отметил он, нужны усилия и инициативы.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться предоставления актокефалии для Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В конце июля он заявлял о якобы принятом решении, но это не подтвердилось.

Порошенко уволил замглавы администрации президента Ростислава Павленко, который являлся куратором идеи предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский предупреждал, что предоставление автокефалии может стать причиной гражданской войны на религиозной почве и развала Украины.