Юноша погиб при ударе украинского беспилотника в Брянской области

Ковальчук: В брянском поселке Навля из-за атаки дрона погиб 19-летний юноша

Tекст: Алексей Дегтярёв

В брянском поселке Навля украинский дрон врезался в частный жилой дом, в результате чего погиб 19-летний юноша, написал Ковальчук в Max.

По его словам, из-за удара одно здание полностью сгорело, а в соседнем доме выбило стекла. Власти пообещали оказать семье погибшего молодого человека всю необходимую помощь.

Глава региона добавил, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также спецподразделения Росгвардии уничтожили над территорией Брянской области 257 украинских беспилотников самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об увеличении числа погибших при атаке украинских боевиков на Брянск до двух человек.

В середине месяца мужчина погиб в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в лесу на территории Брянской области.

В начале месяца один местный житель погиб из-за атак украинских беспилотников в регионе.