В результате атак дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек

Губернатор Ковальчук: В Брянской области один человек погиб при ударе БПЛА

Tекст: Вера Басилая

«Дрон-камикадзе ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа, тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице. Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал глава региона Егор Ковальчук в Max.

Также, по данным губернатора, в поселке Климово от удара беспилотника ранения получили две женщины. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области.

За сутки украинские военные нанесли 130 ударов по территории шести округов Белгородской области, в результате чего ранения получили 16 мирных жителей.

Силы ПВО сбили за ночь 479 украинских беспилотников над 18 регионами.