Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
В результате атак дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек
Губернатор Ковальчук: В Брянской области один человек погиб при ударе БПЛА
В Брянской области в результате атак украинских беспилотников один местный житель погиб, две женщины получили ранения, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«Дрон-камикадзе ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа, тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице. Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал глава региона Егор Ковальчук в Max.
Также, по данным губернатора, в поселке Климово от удара беспилотника ранения получили две женщины. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области.
За сутки украинские военные нанесли 130 ударов по территории шести округов Белгородской области, в результате чего ранения получили 16 мирных жителей.
Силы ПВО сбили за ночь 479 украинских беспилотников над 18 регионами.