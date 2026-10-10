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Беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области
В Брянской области нарушилось движение поездов из-за атаки дронов ВСУ
Губернатор Егор Ковальчук сообщил, что украинские беспилотники атаковали железнодорожный мост в Брянской области, в результате чего нарушилось сообщение на маршруте Брянск – Унеча – Гомель.
В Выгоничском районе Брянской области беспилотники самолетного типа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, сообщил Ковальчук.
«Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск – Унеча – Гомель», – заявил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области.
В четверг оператор дронов ВСУ заочно получил пожизненный срок за атаку на Брянскую область.
В тот же день гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки украинского беспилотника в регионе.