Беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области

В Брянской области нарушилось движение поездов из-за атаки дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Выгоничском районе Брянской области беспилотники самолетного типа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, сообщил Ковальчук.

«Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск – Унеча – Гомель», – заявил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области.

В четверг оператор дронов ВСУ заочно получил пожизненный срок за атаку на Брянскую область.

В тот же день гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки украинского беспилотника в регионе.