США решили построить в Японии предприятие по сборке ракет AMRAAM

США и Япония договорились о создании предприятия по сборке ракет AMRAAM

Tекст: Дмитрий Зубарев

О соглашении объявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом на полях встречи министров обороны АСЕАН на Филиппинах, пишет The War Zone.

«Мы наконец достигли договоренности о создании в Японии предприятия по финальной сборке и инспекции ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM, которые необходимы для F-35», – заявил Коидзуми.

Соглашение направлено на расширение производства боеприпасов в условиях растущего спроса. Местоположение предприятия, сроки строительства и производственные мощности пока не раскрываются.

Ракеты AMRAAM используются США и их союзниками, в том числе для оснащения истребителей F-35 и наземных комплексов ПВО NASAMS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по сборке ракет AMRAAM.

В среду глава Пентагона Пит Хегсет и Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.