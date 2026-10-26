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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    12 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 20:13 • Новости дня

    Южная Корея и США начали двухнедельные военно-воздушные учения

    США и Южная Корея начали двухнедельные авиационные учения Freedom Flag

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag для отработки самостоятельного планирования операций южнокорейской стороной.

    Соединенные Штаты и Республика Корея начали двухнедельные совместные авиационные учения на базе Кунсан. В ходе маневров будет оцениваться способность Сеула самостоятельно планировать и проводить операции в рамках подготовки к передаче оперативного контроля над войсками в военное время к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

    В тренировках задействованы южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и F-35A, транспортные самолеты KC-330 и борты дальнего радиолокационного обнаружения E-737 Peace Eye.

    Со стороны США в маневрах принимают участие истребители F-16 и малозаметные F-35B, разведывательные самолеты RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения Freedom Flag проводятся дважды в год с 2024 года. Они заменили крупномасштабные тренировки Korea Flying Training и Vigilant Defense.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командование наземных операций армии Южной Кореи провело полевые маневры по отработке сценария полномасштабного военного конфликта.

    На прошлой неделе стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте учений стратегических ядерных сил.

    В середине месяца южнокорейские военные анонсировали масштабные учения «Хогук» с участием американского контингента.

    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Контрразведка Германии создала настольную игру для вербовки новых сотрудников

    Bild: Контрразведка ФРГ выпустила настольную игру для поиска новых сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное ведомство по охране конституции Германии разработало детективную настольную игру «Режим тревоги: Красный» для привлечения новых специалистов и борьбы с киберугрозами.

    В кооперативном квесте участники расследуют подозрительную гибель инженера на критически важном объекте инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По сюжету бытовое происшествие перерастает в кризис национальной безопасности, в ходе которого игроки знакомятся с методами работы спецслужб, использованием беспилотников и зашифрованной связью.

    «В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности», – пояснила представитель ведомства. Она добавила, что проект рассчитан на аудиторию с развитым логическим мышлением и способностью работать в команде.

    Выпуск настольной игры стал частью коммуникационной стратегии по геймификации. Немецкие органы безопасности рассчитывают таким образом предупредить граждан о рисках шпионажа и экстремизма. Ранее власти уже выпускали похожие просветительские проекты, в том числе мобильное приложение о механизмах исламистской вербовки в сети и интерактивный проект против правой радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета разведка Германии развернула кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне.

    Весной оборонное ведомство ФРГ разработало программу модернизации армии, которая включает консультации с искусственным интеллектом.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

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    24 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию

    Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание мощнейших вооруженных сил является первоочередной задачей руководства страны.

    Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.

    В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.

    В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.

    Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    24 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы дронов ВС России демаскировали командный пункт ВСУ в Сергеевке

    Расчет украинских беспилотников случайно выдал позиции ВСУ в Сергеевке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расчет украинских гексакоптеров случайно демаскировал пункт управления и позиции Вооруженных сил Украины в селе Сергеевка.

    Операторы украинских беспилотников типа «Баба-яга» случайно выдали расположение сослуживцев во время доставки им продовольствия. Российские военнослужащие проследили за дронами и уничтожили обнаруженные цели.

    «Мы вычислили, куда они доставляли, и также проследили за ними до их позиции, и потом молнией была уничтожена позиция этих операторов», – рассказал ТАСС командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вячеслав Козак.

    Он добавил, что Вооруженные силы России также поразили другие демаскированные расчетом позиции противника. В Минобороны сообщили об освобождении Сергеевки в ДНР 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об уничтожении морскими пехотинцами группировки «Центр» около 200 пунктов управления беспилотниками противника в Доброполье. До этого глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о наступлении штурмовых подразделений группировки в направлении Александровки.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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    24 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил более 50 гексакоптеров ВСУ в боях за Доброполье

    В Доброполье российский спецназ сбил более 50 гексакоптеров ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе освобождения Доброполья бойцы российского спецназа группировки «Центр» ликвидировали более 50 гексакоптеров Вооруженных сил Украины, рассказал снайпер с позывным Лис.

    «Мы все гексокоптеры, можно сказать, «зелененькие» искоренили. То есть убили там порядка 50 штук, возможно, даже больше», – заявил военный, передает ТАСС.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки «Центр» сообщили о бессилии украинских систем радиоэлектронной борьбы при освобождении Доброполья.

    Во вторник морские пехотинцы в ходе боев за этот город уничтожили около 200 пунктов управления дронами ВСУ.

    В понедельник командир батальона Гриша Степанян рассказал об использовании записок вместо радиосвязи для сохранения секретности при штурме Доброполья.

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    24 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Дроны «Рубикон» поразили американские и британские БТР на Украине

    Дроны «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ, включая иностранные бронетранспортеры, сообщило Минобороны.

    Дроны центра «Рубикон» уничтожили бронированную технику армии Украины, в том числе американские бронетранспортеры М113, британский БТР FV103 Spartan, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также блиндаж с личным составом противника, сообщает Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало кадры поражения замаскированного артиллерийского орудия Д-30, наземных робототехнических комплексов, элементов системы связи и РЭБ, в том числе израильской радиолокационной станции RADA и полевых пунктов хранения боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников центра «Рубикон» по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск.

    В прошлое воскресенье операторы центра уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск в Харьковской области. А в субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

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    24 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Хабаровском крае

    На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный» для ТОФ

    Tекст: Денис Тельманов

    На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 «Грозный», предназначенного для Тихоокеанского флота.

    Церемония вывода из цеха и спуска на воду пятого серийного корабля, строящегося для Тихоокеанского флота по проекту конструкторского бюро «Алмаз», прошла на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

    «Экипаж для корвета «Грозный“ сформирован и с 5 октября приступил к обучению, после чего прибудет на завод, для того чтобы вместе с вами достраивать корабль и в ближайшие годы включить его в состав флота», – заявил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

    В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и представители командования ВМФ России.

    Отличившимся сотрудникам предприятия вручили медали и благодарственные письма, а судовой маляр Маргарита Боровая по морской традиции разбила о корпус бутылку шампанского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце моряки Тихоокеанского флота завершили дальний поход и прибыли во Владивосток.

    В сентябре фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отправились из Приморья в дальний поход.

    Летом строящийся для флота малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.

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    24 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    В российские войска поступила накидка для защиты штурмовиков от тепловизоров

    Войска РФ получили маскировочный комплекс для защиты от тепловизоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров, в войска поставлено более 1 тыс. комплектов.

    «Российская компания Zavoz.pro разработала специализированный маскировочный комплекс в форм-факторе «Вайперхуд» (Viper Hood). Изделие обеспечивает высокую мобильность, прямой доступ к снаряжению и скрывает силуэт бойца в тепловизионном, инфракрасном и визуальном спектрах. Разработка ориентирована в первую очередь на штурмовые подразделения и силы специального назначения, которым критически важны высокая мобильность и беспрепятственный доступ к боекомплекту. В войска уже поставлено более 1 тыс. таких комплектов», – сообщил официальный представитель компании Zavoz.pro ТАСС.

    В отличие от классических полноразмерных маскировочных халатов и пончо, «Вайперхуд» представляет собой эргономичную плечевую накидку с капюшоном. Передняя часть груди остается открытой, что обеспечивает бойцу прямой доступ к разгрузочной системе, подсумкам, магазинам и гранатам. Военнослужащему не требуется тратить время на поиск снаряжения под слоями ткани или через прорези карманов при экстренной перезарядке.

    Накидка оснащена съемным пологом для повышения вариативности применения и уровня защиты. Дополнительный элемент крепится к основному изделию и удлиняет его примерно на 40 см, что позволяет адаптировать экипировку под индивидуальный рост военнослужащего и закрыть заднюю проекцию тела от средств обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Zavoz.pro сообщила о модернизации маскировочного костюма «Древоч» с усилением защиты от тепловизоров.

    Также онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки от концерна «Калашников» выросли на 70%.

    Кроме того, стрелок группировки «Восток» рассказал об ошибках армии Украины при попытке передислокации в районе Привольного без маскировки и защитной экипировки.

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    24 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный»

    Минобороны: Корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предприятии ОСК «Амурский судостроительный завод» прошел торжественный спуск на воду корвета проекта 20380 «Грозный» для Тихоокеанского флота.

    Для Тихоокеанского флота (ТОФ) этот корабль стал пятым в серии, разработанной конструкторами ЦМКБ «Алмаз», сообщает Минобороны.

    В церемонии спуска на воду приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

    В настоящее время на Амурском судостроительном заводе ведется строительство десяти кораблей различных проектов, предназначенных для Тихоокеанского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная судостроительная корпорация перевела второй малый ракетный корабль проекта 22800 с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу в Приморье.

    До этого на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм» для Тихоокеанского флота.

    Также главный корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» завершил дальний поход с посещением шести стран Юго-Восточной Азии.

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    24 октября 2026, 04:53 • Новости дня
    Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

    Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Парижем, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

    «Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

    Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

    В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

    В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

    Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.

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