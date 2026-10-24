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В российские войска поступила накидка для защиты штурмовиков от тепловизоров
Войска РФ получили маскировочный комплекс для защиты от тепловизоров
Российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров, в войска поставлено более 1 тыс. комплектов.
«Российская компания Zavoz.pro разработала специализированный маскировочный комплекс в форм-факторе «Вайперхуд» (Viper Hood). Изделие обеспечивает высокую мобильность, прямой доступ к снаряжению и скрывает силуэт бойца в тепловизионном, инфракрасном и визуальном спектрах. Разработка ориентирована в первую очередь на штурмовые подразделения и силы специального назначения, которым критически важны высокая мобильность и беспрепятственный доступ к боекомплекту. В войска уже поставлено более 1 тыс. таких комплектов», – сообщил официальный представитель компании Zavoz.pro ТАСС.
В отличие от классических полноразмерных маскировочных халатов и пончо, «Вайперхуд» представляет собой эргономичную плечевую накидку с капюшоном. Передняя часть груди остается открытой, что обеспечивает бойцу прямой доступ к разгрузочной системе, подсумкам, магазинам и гранатам. Военнослужащему не требуется тратить время на поиск снаряжения под слоями ткани или через прорези карманов при экстренной перезарядке.
Накидка оснащена съемным пологом для повышения вариативности применения и уровня защиты. Дополнительный элемент крепится к основному изделию и удлиняет его примерно на 40 см, что позволяет адаптировать экипировку под индивидуальный рост военнослужащего и закрыть заднюю проекцию тела от средств обнаружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Zavoz.pro сообщила о модернизации маскировочного костюма «Древоч» с усилением защиты от тепловизоров.
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