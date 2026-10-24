В российские войска поступила накидка для защиты штурмовиков от тепловизоров

Войска РФ получили маскировочный комплекс для защиты от тепловизоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Российская компания Zavoz.pro разработала специализированный маскировочный комплекс в форм-факторе «Вайперхуд» (Viper Hood). Изделие обеспечивает высокую мобильность, прямой доступ к снаряжению и скрывает силуэт бойца в тепловизионном, инфракрасном и визуальном спектрах. Разработка ориентирована в первую очередь на штурмовые подразделения и силы специального назначения, которым критически важны высокая мобильность и беспрепятственный доступ к боекомплекту. В войска уже поставлено более 1 тыс. таких комплектов», – сообщил официальный представитель компании Zavoz.pro ТАСС.

В отличие от классических полноразмерных маскировочных халатов и пончо, «Вайперхуд» представляет собой эргономичную плечевую накидку с капюшоном. Передняя часть груди остается открытой, что обеспечивает бойцу прямой доступ к разгрузочной системе, подсумкам, магазинам и гранатам. Военнослужащему не требуется тратить время на поиск снаряжения под слоями ткани или через прорези карманов при экстренной перезарядке.

Накидка оснащена съемным пологом для повышения вариативности применения и уровня защиты. Дополнительный элемент крепится к основному изделию и удлиняет его примерно на 40 см, что позволяет адаптировать экипировку под индивидуальный рост военнослужащего и закрыть заднюю проекцию тела от средств обнаружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Zavoz.pro сообщила о модернизации маскировочного костюма «Древоч» с усилением защиты от тепловизоров.

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