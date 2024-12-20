Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
«Севмаш» заявил о готовности строить авианосцы будущего
Гендиректор «Севмаш» заявил о готовности строить авианосец будущего
«Севмаш» может строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн, сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.
Крупнейшая верфь России – завод «Севмаш» – имеет возможности для строительства авианосцев водоизмещением около 100 тыс. тонн, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил гендиректор предприятия Михаил Будниченко. По его словам, проектирование и строительство авианосца будущего с таким водоизмещением уже прорабатывается.
«Севмаш» отмечает 85-летний юбилей 21 декабря. В советское время авианосцы строились на Украине в Николаеве, где был построен единственный в ВМФ РФ авианосец «Адмирал Кузнецов». Будниченко подчеркнул, что проектные мощности «Севмаша» с самого начала были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначения, что подтверждается первым госзаказом на создание линкора «Советская Белоруссия».
В последние годы «Севмаш» активно модернизирует свои мощности в рамках государственной программы. Будниченко отметил, что предприятие готовится к созданию перспективных кораблей, проводя реконструкцию и увеличивая возможности завода. Он подчеркнул, что «Севмаш» способен реализовывать проекты любой сложности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» запланировали осуществить до конца года; сообщалось, что атомную подводную лодку «Архангельск» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году; атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе «Севмаш», планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.