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«Калашников» на 70% увеличил продажи доработанной с учетом опыта СВО экипировки
В первом полугодии онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки, усовершенствованной благодаря опыту спецоперации, выросли на 70%.
Производитель экипировки «Триада-ТКО» в первом полугодии увеличил продажи в сегменте онлайн-торговли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале концерна «Калашников».
Наибольшим спросом пользуется тактическая одежда серий CS и MS для разных погодных условий. Это коммерческие аналоги полевого обмундирования, которые улучшались благодаря взаимодействию с военными во время спецоперации. Пользователи высоко оценивают износостойкость и функциональную конструкцию изделий.
Серия CS ориентирована на свободу движений и комфорт при интенсивном использовании. Линейка MS отличается применением ткани, скрывающей бойца от приборов ночного видения, а также наличием плечевых клапанов для погон. Предприятие занимается созданием профессиональной экипировки с 2011 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года концерн «Калашников» успешно испытал в зоне спецоперации новый комплект обмундирования «Новатор».
В феврале 2025 года компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний.
В мае гендиректор предприятия Алан Лушников сообщил о кратном росте спроса на снайперские винтовки для борьбы с дронами.