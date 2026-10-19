Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Число украинцев с бронью от мобилизации превысило количество служащих в ВСУ
Корецкий: Число людей с бронью от мобилизации превысило число служащих в ВСУ
Число людей с бронью от мобилизации на Украине превышает количество служащих в ВСУ, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
«Сегодня тех, кто имеет отсрочку, кто скрывается, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит», – заявил Корецкий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
По его словам, в последние полгода ежемесячно оформляются десятки тысяч бронирований и отсрочек от мобилизации. Корецкий добавил, что при сохранении такой динамики «вскоре будут забронированы абсолютно все».
Он также сообщил о возможном появлении в ближайшие дни новых правил бронирования от мобилизации на Украине. Статус критически важных предприятий, дающий право на бронирование, оставят только за теми, которые обеспечивают обороноспособность.
По данным издания, уклонистов на Украине насчитывается около 1 млн человек, а людей с бронью от мобилизации – порядка 1,4 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников.
В пятницу пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации больных украинцев ради премии.
В четверг Черногория отказала в защите украинским уклонистам.