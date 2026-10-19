Число украинцев с бронью от мобилизации превысило количество служащих в ВСУ

Корецкий: Число людей с бронью от мобилизации превысило число служащих в ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодня тех, кто имеет отсрочку, кто скрывается, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит», – заявил Корецкий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По его словам, в последние полгода ежемесячно оформляются десятки тысяч бронирований и отсрочек от мобилизации. Корецкий добавил, что при сохранении такой динамики «вскоре будут забронированы абсолютно все».

Он также сообщил о возможном появлении в ближайшие дни новых правил бронирования от мобилизации на Украине. Статус критически важных предприятий, дающий право на бронирование, оставят только за теми, которые обеспечивают обороноспособность.

По данным издания, уклонистов на Украине насчитывается около 1 млн человек, а людей с бронью от мобилизации – порядка 1,4 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников.

В пятницу пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации больных украинцев ради премии.

В четверг Черногория отказала в защите украинским уклонистам.