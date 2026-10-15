Черногория отказала в защите украинским уклонистам

Tекст: Ольга Иванова

Черногория изменила правила предоставления временной защиты беженцам с Украины. Теперь военнообязанные украинцы смогут получить защиту только в том случае, если до прибытия в страну они физически находились на территории Украины и выполнили свои обязательства по военной службе или были от них освобождены, пишет ТАСС.

«Данное решение приведено в соответствие с положениями исполнительного решения Совета ЕС», – сообщили в пресс-службе кабинета министров Черногории.

Отмечается, что новые ограничения не коснутся тех, кто уже получил временную защиту в стране.

Ранее Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших с 31 июля. Теперь они обязаны подтверждать, что не являются уклонистами, для получения защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские пограничники сообщили о задержании почти 10 тыс. уклонистов с начала года.

Во вторник сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при мобилизации.

В понедельник депутат Рады сообщил о сокращении брони от мобилизации на Украине.