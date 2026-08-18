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Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров
Кишинев продолжит содействовать транзиту украинской агропродукции, невзирая на протесты местных фермеров против двукратного снижения тарифов на железнодорожные перевозки, заявил президент Молдавии Майя Санду.
Санду в эфире общественного радио «Молдова 1» заявила, что Кишинев продолжит оказывать помощь в перевозке украинской агропродукции, передает РИА «Новости».
«Конечно, нужно найти решение, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев. Власти Молдавии должны одновременно учитывать интересы Украины и защищать собственных производителей», – сказала Санду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Киев обратился к Кишиневу с просьбой о предоставлении скидки на железнодорожные перевозки зерна.
Сельхозпроизводители Молдавии выразили недовольство решением властей из-за риска обвала внутренних цен.
В начале года молдавские аграрии устроили протест на тракторах из-за невозможности сбыта собственной продукции.