NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

«Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

Как пишет издание, еще недавно спутниковые данные, которые Киеву передавали правительства стран-союзников и коммерческие компании, оставались дефицитным ресурсом. В первую очередь ими располагали высокопоставленные украинские военные, использовавшие информацию для решения стратегических задач. Увеличение числа спутников и ускорение обработки снимков расширяет возможности Украины по оперативному получению информации о ситуации на местности. Это позволяет чаще обновлять данные и использовать их при принятии решений.

Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.