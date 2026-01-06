После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
Фермеры в Молдавии вывели тракторы на протест из-за кризиса
Молдавские фермеры из села Негурены Теленештского района устроили протест, выехав на тракторах к окраине села, они заявили, что им некуда сбывать выращенные овощи.
Митингующие пояснили, что их склады забиты продукцией, а судебные исполнители оказывают на них давление, несмотря на действующий мораторий, передает РИА «Новости».
На сельхозтехнике фермеры разместили лозунги: «Мы работаем, а не попрошайничаем» и «Уважение тем, кто вас кормит».
Организаторы акции выразили недовольство ограниченным доступом молдавской продукции на полки магазинов и конкуренцией со стороны дешевого импорта. По их словам, отсутствие четких правил взаимодействия с крупными торговыми сетями вынуждает их продавать овощи себе в убыток или полностью сворачивать хозяйство.
Как отметил депутат парламента Василий Костюк, оппозиция предлагала внести поправки для поддержки фермеров, но правящая партия «Действие и солидарность» эти инициативы не поддержала.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, что торговое соглашение между ЕС и США вредит европейскому сельскохозяйственному сектору. Евросоюз решил отказаться от российских удобрений, которые пользуются высоким спросом во всем мире.