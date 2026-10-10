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Китай объявил о совместных военных учениях с Пакистаном
Минобороны КНР анонсировало совместные учения армий Китая и Пакистана
Официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил, что сухопутные войска Китая и Пакистана во второй половине октября проведут совместные антитеррористические учения.
Маневры пройдут в условиях высокогорья с применением беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
«Сухопутные войска Китая и Пакистана во второй половине октября проведут совместные армейские учения «Каракорум-2026» на территории городского уезда Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР», – заявил Чэнь Си.
Программа учений предусматривает отработку навыков поражения подвижных целей и ведение снайперского огня на большие дистанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.
До этого Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.