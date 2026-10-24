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Иномарка сбила ребенка на переходе в Хабаровске
Госавтоинспекция: В Хабаровске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика
Водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
«Водитель Toyota Wish, двигаясь со стороны улицы Новой в сторону улицы Княжничной в районе дома 59а по улице Горького, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Мальчик 2015 года рождения госпитализирован с травмами.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы задержали водителя в Хабаровском крае по подозрению в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей.
На прошлой неделе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погиб годовалый ребенок.
Также в Челябинской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали женщина и ребенок.