Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии
Индийское военное ведомство приняло решение о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства, сообщило правительство Индии.
Руководство оборонного ведомства страны утвердило масштабный план модернизации вооруженных сил, направив колоссальные средства на приобретение техники преимущественно у местных производителей, передает ТАСС. Инициативы утвердил профильный совет под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.
«Совет выдал административное одобрение для различных предложений вооруженных сил по закупкам на сумму около 1,10 трлн рупий», – сообщает правительство страны.
Сухопутные войска получат машины радиационной разведки, транспорт повышенной проходимости и легкие вертолеты. Также армия приобретет танки с минными тралами и мостовые системы. Представители министерства добавили, что новая авиация и техника обеспечат переправу подразделений и выполнение сложных задач в любых условиях.
Военно-морские силы обзаведутся радарами Arudhra и морскими газотурбинными двигателями для снижения зависимости от импорта.
Авиация получит наземные станции радиоэлектронных помех, при этом 98% всех контрактов достанутся индийским компаниям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нью-Дели направил Парижу официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale.
Весной индийское оборонное ведомство заключило с Россией контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».
В прошлом году азиатская республика подписала соглашение о закупке российских противокорабельных крылатых ракет.