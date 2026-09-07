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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 16:05 • Новости дня

    Кредитор взорвал гранату под ногами должника в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве мужчина бросил боевую гранату под ноги должнику во время ссоры, в результате взрыва тяжелые ранения получили пять человек, сообщила местная полиция.

    Конфликт разгорелся 4 сентября в одном из парков Святошинского района, передает РИА «Новости». Вечером 55-летний подозреваемый пришел к 56-летнему приятелю в квартиру, чтобы потребовать возврата долга.

    Словесная перепалка продолжилась на улице, где кредитор достал боевую гранату и бросил ее под ноги оппоненту. «Бросил боевую гранату под ноги товарищу из-за невозвращенного долга: полицейские Киева задержали мужчину за покушение на убийство», – сообщили в киевской полиции.

    От взрыва пострадали пять человек. Оба участника ссоры получили осколочные ранения живота и ног, сейчас они в реанимации. Также травмы получили находившиеся рядом 21-летняя девушка и двое мужчин. Двоим прохожим медики помогли на месте, третьего увезли в больницу.

    Полиция задержала злоумышленника. За покушение на убийство по украинским законам ему грозит пожизненное заключение.

    В июле дезертир подорвал гранату при задержании в Одесской области.

    Месяцем ранее участник уличной драки в Днепропетровске метнул боеприпас в патрульных полицейских.

    В апреле пьяный житель Днепропетровской области бросил взрывное устройство в сторону правоохранителей.

    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 19:31 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Зеленским в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским весьма содержательными и выразил оптимизм.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с американской делегацией уже состоялись две панельные дискуссии. Сейчас стартует третий этап обсуждений, к которому присоединятся представители европейских стран, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    Позднее участники встречи планируют пообщаться с журналистами. Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф охарактеризовал диалог как «очень содержательный». «Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу – столько, сколько потребуется», – подчеркнул американский представитель.

    Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер отметил, что Дональд Трамп намерен не просто остановить боевые действия, а сформировать базу для долгосрочного мира на Украине. Американская сторона добивается устойчивого урегулирования конфликта, а не временной заморозки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовой беседы переговорщики покинули российскую столицу.

    Минувшей ночью делегаты из Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    7 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Украинские войска перешли в глухую оборону из-за натиска России

    Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска на большей части участков фронта перешли в глухую оборону под натиском российских подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.

    ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.

    Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.

    В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.

    В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.

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    7 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не связан с деятельностью мошеннических кол-центров, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.

    Кравченко назвал предварительные заявления антикоррупционных органов о своей причастности к получению средств от незаконных кол-центров и их легализации бездоказательными, передает ТАСС.

    «Разговоры – это просто разговоры, а фотография сейфа с деньгами – это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре», – заявил генпрокурор.

    Кравченко сообщил, что Крапива уже уволен со своей должности. Кроме того, генпрокурор заверил, что всех сотрудников департамента международного сотрудничества проверят на полиграфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию в офисе генпрокурора Украины по делу о крышевании мошеннических кол-центров.

    Центр противодействия коррупции заподозрил в организации схемы заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Крапиву.

    После публикации материалов расследования генпрокурор Руслан Кравченко на сутки перестал выходить на связь, а позже был найден в частной клинике Киева.

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    7 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не исключает возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.

    Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.

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    7 сентября 2026, 00:44 • Новости дня
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

    Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

    Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.

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    7 сентября 2026, 03:49 • Новости дня
    Berliner Zeitung сообщила об ухудшении настроений в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Настроения в Киеве ухудшаются на фоне визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «В то же время настроения в украинской столице мрачнеют, а проблемы <…> [Владимира Зеленского] нарастают», – отмечает Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

    После этого американские переговорщики обсудили ситуацию с Зеленским в Киеве.

    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился.

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    6 сентября 2026, 19:53 • Новости дня
    Кушнер рассказал о надежде на переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Ольга Иванова

    Зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение переговоров по украинскому урегулированию к трехстороннему формату с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Американская сторона рассчитывает на вовлечение в процесс мирного урегулирования Москвы, Киева и Вашингтона, передает РИА «Новости». «Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США», – сообщает агентство.

    В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул стремление Вашингтона к дипломатическому, а не кинетическому разрешению кризиса. По его словам, Дональд Трамп придает огромное значение возобновлению диалога между сторонами при американском посредничестве. Уиткофф добавил, что делегация полностью довольна результатами состоявшихся бесед.

    Кушнер также заверил, что Соединенные Штаты продолжат напряженно работать для окончательного завершения конфликта. Накануне визита в Киев американские эмиссары провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер четко указал гостям на необходимость полного устранения первопричин текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовых переговоров дипломаты покинули российскую столицу.

    Затем представители Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    7 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    Ребенок и мужчина погибли при атаке беспилотников на Севастополь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на понедельник жертвами массированного удара украинских беспилотников в Севастополе стали ребенок и взрослый мужчина, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    «Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.

    Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.

    Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.

    Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.

    Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.

    В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.

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    6 сентября 2026, 22:53 • Новости дня
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.

    Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

    Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.

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    6 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В районе села Солоти Валуйского округа из-за удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В селе Лавы беспилотник повредил ограждение и ворота гаража частного дома.

    В Шебекинском округе в селе Маломихайловка и в самом Шебекино из-за атак дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Белгородском округе повреждены частные дома, автомобили и социальный объект в поселке Октябрьский, селах Красный Октябрь и Отрадное, где один дом полностью сгорел.

    В Грайворонском округе атакам подверглись предприятия, инфраструктурные объекты и частные дома в селах Косилово, Санково и городе Грайворон. В Ракитянском округе повреждены автомобили, частный дом и коммерческий объект в районе села Киселево и поселке Ракитное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Донецке.

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    6 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские беспилотники атаковали несколько округов Белгородской области, в результате чего повреждены жилые дома, коммерческие объекты и автомобили.

    Украинские военные продолжают наносить удары по территории региона с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». В результате атак пострадали жилые постройки, коммерческие здания и транспортные средства.

    «Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому – произошло возгорание», – говорится в сообщении оперативного штаба на платформе «Макс». Еще один дрон повредил кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку другого дома, а третий полностью уничтожил жилую постройку.

    В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон повредил фасад, окна и ворота частного дома. В поселке Ракитное детонация беспилотника привела к повреждению легкового автомобиля. В селе Серетино Яковлевского округа пострадал коммерческий объект.

    В районе села Солоти Валуйского округа поврежден транспортный объект, а в селе Колыхалино – коммерческое строение. В городе Валуйки пострадали два частных домовладения. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два дома, один из которых загорелся, а также хозпостройка и гараж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский дрон ранил мужчину на территории предприятия в Шебекино.

    В середине прошлого месяца мирный житель получил осколочные ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Таврово.

    Днем ранее серия атак по автобусу и жилым домам привела к ранениям десяти человек.

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    6 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 29 украинских дронов за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов успешно перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников в пяти регионах страны и над Черным морем.

    Российские военные в воскресенье успешно отразили масштабную атаку беспилотников самолетного типа. Информацию об этом передает РИА «Новости».

    «В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее российские военные перехватили 147 вражеских дронов над регионами страны.

    В начале прошлого месяца системы противовоздушной обороны ликвидировали 281 аппарат противника.

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      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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