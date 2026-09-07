Кредитор взорвал гранату под ногами должника в Киеве

Tекст: Валерия Городецкая

Конфликт разгорелся 4 сентября в одном из парков Святошинского района, передает РИА «Новости». Вечером 55-летний подозреваемый пришел к 56-летнему приятелю в квартиру, чтобы потребовать возврата долга.

Словесная перепалка продолжилась на улице, где кредитор достал боевую гранату и бросил ее под ноги оппоненту. «Бросил боевую гранату под ноги товарищу из-за невозвращенного долга: полицейские Киева задержали мужчину за покушение на убийство», – сообщили в киевской полиции.

От взрыва пострадали пять человек. Оба участника ссоры получили осколочные ранения живота и ног, сейчас они в реанимации. Также травмы получили находившиеся рядом 21-летняя девушка и двое мужчин. Двоим прохожим медики помогли на месте, третьего увезли в больницу.

Полиция задержала злоумышленника. За покушение на убийство по украинским законам ему грозит пожизненное заключение.

В июле дезертир подорвал гранату при задержании в Одесской области.

Месяцем ранее участник уличной драки в Днепропетровске метнул боеприпас в патрульных полицейских.

В апреле пьяный житель Днепропетровской области бросил взрывное устройство в сторону правоохранителей.