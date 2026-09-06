При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека

Tекст: Антон Антонов

«Атаки ВСУ продолжаются. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

В районе села Солоти Валуйского округа из-за удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В селе Лавы беспилотник повредил ограждение и ворота гаража частного дома.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка и в самом Шебекино из-за атак дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Белгородском округе повреждены частные дома, автомобили и социальный объект в поселке Октябрьский, селах Красный Октябрь и Отрадное, где один дом полностью сгорел.

В Грайворонском округе атакам подверглись предприятия, инфраструктурные объекты и частные дома в селах Косилово, Санково и городе Грайворон. В Ракитянском округе повреждены автомобили, частный дом и коммерческий объект в районе села Киселево и поселке Ракитное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе.

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Донецке.