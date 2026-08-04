Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
Пленный боец ВСУ раскрыл стоимость побега с Украины
Пленный боец ВСУ рассказал, что сбежать из Украины стоит 5 тыс. долларов
Нелегальный выезд с Украины обойдется уклонистам минимум в 5 тыс. долларов, при этом успех побега никто не гарантирует, рассказал украинский пленный.
Стоимость нелегального пересечения украинской границы начинается от 5 тыс. долларов, рассказал украинский военнопленный Александр Борщук.
«С Украины бегут через Молдавию. Цены разные, от 5 тыс. долларов и выше. Тебя доводят только до украинской границы, а дальше как повезет», – сообщил пленный.
По его словам, организаторы таких схем не дают никаких гарантий успешного побега. Уклонистам приходится рассчитывать только на удачу при попытке покинуть страну, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Александр Борщук сдался российским войскам из-за голода на позициях в Константиновке.
Российские силовые структуры сообщили о бегстве почти полумиллиона военнослужащих из рядов украинской армии.
Молдавские пограничники обнаружили в прицепе грузовика заплативших за побег по 12 тысяч долларов шестерых украинских уклонистов.