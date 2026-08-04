Пленный боец ВСУ рассказал, что сбежать из Украины стоит 5 тыс. долларов

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость нелегального пересечения украинской границы начинается от 5 тыс. долларов, рассказал украинский военнопленный Александр Борщук.

«С Украины бегут через Молдавию. Цены разные, от 5 тыс. долларов и выше. Тебя доводят только до украинской границы, а дальше как повезет», – сообщил пленный.

По его словам, организаторы таких схем не дают никаких гарантий успешного побега. Уклонистам приходится рассчитывать только на удачу при попытке покинуть страну, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Александр Борщук сдался российским войскам из-за голода на позициях в Константиновке.

Российские силовые структуры сообщили о бегстве почти полумиллиона военнослужащих из рядов украинской армии.

Молдавские пограничники обнаружили в прицепе грузовика заплативших за побег по 12 тысяч долларов шестерых украинских уклонистов.