Пограничники Молдавии нашли шестерых украинцев в прицепе грузовика

Tекст: Вера Басилая

Шестеро мужчин с Украины были обнаружены молдавскими пограничниками в прицепе грузовика после пересечения молдавско-украинской границы, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции, сразу после задержания мужчины попросили предоставить им убежище на территории Молдавии в соответствии с местным законодательством.

По предварительным данным, каждый из нелегалов заплатил за выезд с Украины около 12 тыс. долларов. Водитель грузовика, гражданин Молдавии, был задержан. Следствие подозревает, что перевозка могла быть организована трансграничной преступной группировкой, действующей на территории Молдавии и Украины.

Молдавские пограничники отмечают, что в последние годы все чаще сталкиваются с нарушителями границы призывного возраста. В прошлом году их число выросло в два с половиной раза из-за обострения ситуации на фронте на Украине, заявили правоохранители.

Отмечается, что подобные уклонисты не скрываются, а сразу просят убежища, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. После этого большинство задержанных перебирается в страны Евросоюза. По информации молдавских властей, для усиления охраны границы западные страны снабдили местных пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.

