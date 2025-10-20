Зарегистрированный на Украине Lexus протаранил шлагбаум на границе с Молдавией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет молдавский портал «Блокнот Молдова», по данным источников, близких к расследованию, машина после столкновения с ограждением врезалась в автобус, после чего водитель продолжил движение вглубь страны, передает ТАСС.

В сообщении подчеркивается: «После этого водитель резко нажал на педаль газа и незаконно въехал на территорию Молдавии, где беспрепятственно продолжил движение». Молдавские пограничники, поднятые по тревоге, обнаружили автомобиль с украинскими номерами примерно через час на окраине ближайшего населенного пункта.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций погранполиции Илона Райлян рассказала порталу, что сейчас ведется расследование для установления всех обстоятельств случившегося. По мнению местных наблюдателей, подобные инциденты связаны с попытками украинских уклонистов нелегально попасть в Молдавию, что подтверждается наличием десятков брошенных автомобилей вдоль границы.

Ранее сообщалось, что молдавские пограничники задержали 35-летнего мужчину с Украины, который попытался пересечь Днестр на надувной лодке, после чего он запросил убежище в стране.