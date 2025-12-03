Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.0 комментариев
Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб
Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии без навигационных пломб
Передвижение грузовых автомобилей из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб, следует из постановления белорусского Совмина.
Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».
Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.
Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.
Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.
Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.
Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.
Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.