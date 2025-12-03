Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб

Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии без навигационных пломб

Tекст: Вера Басилая

Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».

Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.

Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.

Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.

Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.