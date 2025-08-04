Власти Белоруссии внесли книги Паланика и Мураками в список запрещенных изданий

Список запрещенных книг в Белоруссии пополнился произведениями Тартт и Паланика

Tекст: Денис Тельманов

Министерство информации Белоруссии дополнило перечень запрещенных к продаже книг, сообщает Интерфакс. В обновленный список, который теперь включает 141 пункт, вошли такие произведения, как «Тайная история» Донны Тартт, а также «Колыбельная» и «Невидимки» Чака Паланика. Кроме того, запрещены к продаже книги Рю Мураками, включая «Топаз» и «Экстаз».

В ведомстве напомнили, что при выявлении фактов распространения изданий из списка министерство имеет право лишить нарушителей свидетельства о государственной регистрации распространителя печатных изданий. В сообщении отмечается, что такой механизм предусмотрен действующим законодательством Белоруссии.

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