Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Власти Белоруссии внесли книги Паланика и Мураками в список запрещенных изданий
Список запрещенных книг в Белоруссии пополнился произведениями Тартт и Паланика
Министерство информации Белоруссии расширило перечень запрещенных к продаже книг, включив в него культовые произведения известных зарубежных авторов.
Министерство информации Белоруссии дополнило перечень запрещенных к продаже книг, сообщает Интерфакс. В обновленный список, который теперь включает 141 пункт, вошли такие произведения, как «Тайная история» Донны Тартт, а также «Колыбельная» и «Невидимки» Чака Паланика. Кроме того, запрещены к продаже книги Рю Мураками, включая «Топаз» и «Экстаз».
В ведомстве напомнили, что при выявлении фактов распространения изданий из списка министерство имеет право лишить нарушителей свидетельства о государственной регистрации распространителя печатных изданий. В сообщении отмечается, что такой механизм предусмотрен действующим законодательством Белоруссии.
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