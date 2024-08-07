Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
В Шереметьеве перехватили запрещенную книгу о Зеленском
ФТС задержала запрещенную книгу о Зеленском, которую заказал в Польше россиянин
Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском, которую заказал в Польше россиянин, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС РФ.
Как сообщили в ведомстве, заказанную 38-летним россиянином в Польше книгу о Владимире Зеленском под названием «Шоумен» задержали шереметьевские таможенники, передает РИА «Новости».
Мужчина пояснил, что коллекционирует «историческую литературу и приобрел печатное издание для личного пользования».
В ведомстве отметили, что книга попадает в перечень товаров, «запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС». Изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности ее граждан.
Товар изъят. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, максимальный штраф – 2,5 тыс. рублей.
Ранее гражданка Украины пыталась попасть в Латвию через псковскую таможню с более 1 млн гривен (около 27,3 тыс. долларов).