Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Украина не получила информацию о запуске российских ракет
Серия взрывов в Киеве произошла до объявления воздушной тревоги из-за отсутствия информации о пусках российских баллистических ракет, сообщают украинские СМИ.
Последние взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Отмечается, что баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над городом. Всего прогремело от шести до восьми взрывов, предположительно от модернизированных ракет комплекса С-400.
Издание напоминает слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.
Ранее FT сообщала об угрозах администрации США остановить программу закупок вооружений и предоставление разведывательной информации для Украины. При этом официальных данных об остановке передачи разведданных пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.
Вашингтон предупредил Украину о готовности прекратить передачу разведданных.
В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.