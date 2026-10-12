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    Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    12 октября 2026, 20:05 Мнение

    Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    Попытки Украины вывести из строя российские дата-центры, предпринятые в последние дни, имели довольно широкий размах. Основное воздействие оказывалось на центры обработки данных «Яндекса» – оно и понятно, на серверах и облачных хранилищах компании размещается значительное число популярных отечественных цифровых сервисов. Враг планировал за счет выведения из строя инфраструктуры «Яндекса» парализовать цифровую жизнь в стране. Но российский ИТ-гигант сумел купировать последствия масштабной атаки в рекордные сроки.

    Притом что ЦОДы – это чрезвычайно чувствительная к внешним ударам ключевая инфраструктура. Все примеры вооруженных конфликтов в других частях мира демонстрируют, что буквально единичные дроны выводят из строя дата-центры на долгие недели, если не месяцы.

    Конфликт на Ближнем Востоке и его горячая фаза в начале года дает нам массу возможностей для анализа. Так, в начале марта 2026 года дроны ударили по дата-центру Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне. Были повреждены конструкции, нарушено электроснабжение; тушение пожаров добавило ущерб от воды. В итоге эти ЦОДы по прошествии восьми месяцев так и не восстановлены полностью, а часть диапазонов данных полностью утеряна. После ударов Reuters отмечало недоступность банковских приложений и сайтов в ряде государств Залива на протяжении недель и месяцев.

    Однако в случае с «Яндексом» чувствительные неполадки длились буквально один-два дня. Причем важные потребительские сервисы, например, то же такси, начали восстанавливаться практически моментально – спустя несколько часов, пусть и с урезанием части некритичного функционала вроде заказа параллельно нескольких машин. Да, многим хотелось бы быстрее. Да, у кого-то сорвались оперативные планы, не удалось вовремя приехать на встречу или получить заказанный товар. Но в ситуации, когда на дата-центр летят десятки, если не сотни дронов – к чему никакая вообще инфраструктура не может быть априори готова, – бойцы ПВО и МОГов творят настоящее чудо, перехватывая подавляющее большинство БПЛА еще на подходе. А инженеры и техники в самих дата-центрах самоотверженно ликвидируют последствия, обеспечивают быстрое восстановление данных и сервисов.

    Моментальная загрузка резервных копий из облака данных возможна при условии, что все коммерческие мощности хранения дополнительно размещены в географически удаленных регионах с избыточной пропускной способностью каналов связи. Но в реальном мире коммерческого IT это практически неосуществимо по нескольким фундаментальным причинам – колоссальная стоимость, которая ляжет на потребителей подобных сервисов, и технические ограничения по синхронизации географически удаленных ЦОДов.

    Тот факт, что к середине дня понедельника 12 октября удалось по большей части все восстановить, является свидетельством высокой квалификации и трудового подвига технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры). Отлично себя показали и конкуренты «Яндекса» – другие ИТ-гиганты протянули руку помощи. Понятно, что поддержание в рабочем состоянии дата-центров в стране – это не только проблема отдельной, пусть и крупнейшей в своей рыночной нише, компании. Вопрос идет о стабильности всей ИТ-системы.

    К слову, на Украине, которой помогает практически весь коллективный Запад, а многие цифровые процессы перенесены на иностранные серверы, в Польшу или Прибалтику, ни о какой стабильности ИТ-инфраструктуры речь уже не идет. И это при том, что украинские дата-центры давно стали военными объектами, где функционируют военные ИИ-модели, с привлечением технологий небезызвестного «Палантира».

    С конца сентября украинские ЦОДы «выносятся» все активнее – операторы как UTELS, «Паутина», «Домонет», «Киевнет», Faust, облачный сервис Fex.net практически постоянно «лежат». Украинские телеканалы «Новины.Live» и «Армия TV» также приостановили работу, у общественного вещателя «Суспильне» перестали работать видеоплееры, поскольку дата-центр Cosmonova, через который они обслуживались, был поврежден и полностью выведен из эксплуатации. Были поражены дата-центры Vodafone Ukraine, Omega Telecom и офис оператора мобильной связи «Киевстар». Практически каждый день идут новости о поражении ЦОДов противника в Одессе и окрестностях.

    Россия наглядно сейчас демонстрирует миру возможность ведения многомерной асимметричной войны, а также качество и устойчивость своей цифровой инфраструктуры. Благодаря нашим военным, инженерам, техникам, ученым, страна живет и идет дальше. Уверен, в конечном итоге все угрозы нашей инфраструктуре мы купируем и выйдем из нынешних испытаний с еще большим запасом прочности и надежности.

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