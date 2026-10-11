Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Депутат Шатунов похвалил Яндекс за быстрое восстановление сервисов
Член Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов заявил, что перебои в работе дата-центров Яндекса показали важность надежной цифровой инфраструктуры и профессионализма российских инженеров.
Дмитрий Шатунов отметил, что цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и пользователи порой не задумываются о сложной инфраструктуре, которая обеспечивает их работу. «Сегодня мы настолько привыкли к цифровым сервисам, что порой даже не задумываемся, какая сложная инфраструктура обеспечивает их работу», – заявил он в комментарии газете ВЗГЛЯД.
По словам депутата, сложности в работе дата-центров Яндекса показали значимость надежности цифровой инфраструктуры и профессионализма специалистов, которые ее обслуживают. Он отдельно похвалил команду компании за заранее предусмотренные механизмы устойчивости и оперативное восстановление ключевых платформ, подчеркнув, что сервисы остались доступны пользователям, несмотря на временное замедление.
Шатунов назвал быстрое восстановление сервисов результатом не только грамотных действий в нештатной ситуации, но и многолетней работы тысяч российских специалистов, создавших собственные технологии и усиливших мощности компании с учетом возможных рисков.
Депутат подчеркнул, что цифровая инфраструктура стала важнейшей составляющей технологической независимости России, и призвал отечественные IT-компании повышать устойчивость систем, чтобы обеспечивать стабильность сервисов даже в самых сложных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания Яндекс сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после сбоя и предупредила, что часть функций может работать медленнее обычного, хотя критичные сервисы функционируют стабильно. Минцифры Казахстана заявило о штатной работе серверов Яндекса, расположенных на территории республики, несмотря на сообщения о сбоях. В четверг удар по дата-центру Яндекса на Украине был нанесен ради медийного эффекта и не привел к длительной остановке сервисов компании.