«Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

«Яндекс»: Сервисы компании постепенно возвращаются к работе

Tекст: Игорь Иножарский

Доступ к «Алисе», «Поиску», «Яндекс Картам», «Такси», «Почте» и другим сервисам восстанавливается, хотя некоторые функции пока недоступны, сообщает «Яндекс».

Отмечается, что инженеры в первую очередь восстанавливают работу наиболее востребованных сервисов. Специалисты продолжают работу, чтобы полностью восстановить доступ во всех регионах.

В компании пояснили, что сбои связаны с повреждением инфраструктуры дата-центров. Повреждения также затронули службу поддержки, поэтому пользователям рекомендуют обращаться в официальные аккаунты сервисов в соцсетях, если связаться через приложения не удается. Из-за большого количества обращений время ответа может быть увеличено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе». Сервисы компании начали восстанавливать работу. Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.