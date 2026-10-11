Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя
Сервисы «Яндекса», включая «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», начали восстанавливать свою работу после массового сбоя.
Сервисы «Яндекса» начали функционировать после произошедшего сбоя. В приложении «Яндекс Go» вновь стали отображаться свободные автомобили и появилась возможность заказать такси, передает РИА «Новости».
Кроме того, возобновилась возможность делать заказы в «Яндекс Еде», однако чат поддержки в этом приложении пока временно недоступен. При этом приложения «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» все еще сообщают о возможных проблемах и не работают в полном объеме.
Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.
Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.
Проблемы с доступом к сервисам также коснулись Белоруссии и Киргизии.
Позднее сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.