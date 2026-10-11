Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после сбоя

Tекст: Дарья Григоренко

Список ресторанов, включая «Яндекс Лавку», снова доступен для оформления заказов, передает ТАСС.

При этом в сервисе предупредили о временной недоступности чата с поддержкой. В настоящее время специалисты ведут работы по устранению этой проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

Сбой также произошел в работе сервисов компании в Белоруссии и Киргизии.

В тот же день в Москве отмечался сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».