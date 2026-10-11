Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после сбоя
Сервис доставки «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после технического сбоя.
Список ресторанов, включая «Яндекс Лавку», снова доступен для оформления заказов, передает ТАСС.
При этом в сервисе предупредили о временной недоступности чата с поддержкой. В настоящее время специалисты ведут работы по устранению этой проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».
Сбой также произошел в работе сервисов компании в Белоруссии и Киргизии.
В тот же день в Москве отмечался сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».