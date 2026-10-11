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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    5 комментариев
    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня

    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сервис доставки «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве после технического сбоя.

    Список ресторанов, включая «Яндекс Лавку», снова доступен для оформления заказов, передает ТАСС.

    При этом в сервисе предупредили о временной недоступности чата с поддержкой. В настоящее время специалисты ведут работы по устранению этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

    Сбой также произошел в работе сервисов компании в Белоруссии и Киргизии.

    В тот же день в Москве отмечался сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

    11 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

    Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Московской области у пользователей возникли трудности с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».

    При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

    В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

    В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Москвы временно лишились возможности вызвать такси из-за неполадок в работе сервиса «Яндекс Go».

    В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе популярного приложения для заказа такси «Яндекс Go», из-за которого пользователи временно лишились возможности воспользоваться услугами сервиса, передает РИА «Новости».

    При попытке вызвать машину на экранах смартфонов появляется системное уведомление, информирующее о том, что прямо сейчас заказать такси не получится, и предлагающее повторить попытку примерно через пять минут.

    Информацию о неполадках также подтверждает статистика специализированного сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно его данным, только за последний час клиенты оставили около 1,6 тыс. жалоб на плохую работу мобильного приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

    В четверг пользователи в России пожаловались на неполадки в работе «Яндекс Почты».

    В сервисах компании начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    10 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. В результате атаки был ранен мужчина.

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    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

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    10 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.

    На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

    По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

    «В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.

    В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.

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    9 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Суд отказался арестовать следователя по делу о пропаже украшений Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении полномочий из-за пропажи изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) ювелирных изделий.

    Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство об избрании меры пресечения следователю Никите Тулупову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

    Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий. По данным следствия, он не приобщил к материалам дела данные о ювелирных изделиях, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Ранее в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд решил заново рассмотреть уголовное дело Чекалиной.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    9 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил Собянин в Max. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Других подробностей градоначальник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников.

    Ранее российские военные сбили 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    9 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и постановил взыскать с фармацевтической компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

    «Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

    Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

    На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.


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    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

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    10 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам более 27 млн рублей

    В Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам 27 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве телефонные аферисты под предлогом защиты сбережений убедили 85-летнего мужчину продать гараж и автомобиль, после чего похитили у него более 27 млн рублей.

    В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей. В мессенджере пожилому мужчине поступило сообщение якобы от работодателя о грядущем звонке правоохранителей. Позже лжеполицейские убедили пенсионера снять все деньги, купить золотые слитки и отдать их курьерам вместе с деньгами от проданного имущества, сообщает прокуратура Москвы.

    Как уточнили в прокуратуре, пожилой москвич находился полностью под контролем аферистов. По указанию телефонного куратора он занял средства у друзей, реализовал машину и гараж, после чего передал все наличные злоумышленникам.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам переводить средства или передавать их курьерам. Сейчас полиция разыскивает причастных к преступлению.

    Ранее суд осудил москвичку за покушение на убийство по указке мошенников. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники придумали схему обмана пожилых людей с июльскими надбавками.

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    9 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей в Москве и скрывшийся с места, явился в полицию и признал свою вину, сообщили в управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

    На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

    В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

    В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

    В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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