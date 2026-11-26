При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
ВС России поразили три украинские электроподстанции
Минобороны: ВС России поразили три электроподстанции на Украине и сухогруз
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море сухогруз, доставлявший грузы для украинской армии, сообщило Министерство обороны.
Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны в Max.
В результате атак поражены электроподстанция 330 кВ в Харькове, подстанция 150 кВ в населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области и объект 110 кВ в Радомышле Житомирской области. Данные мощности обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения нужд украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам логистики и морским судам украинской армии.
Во вторник Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским объектам энергетики.
В понедельник военное ведомство заявило о поражении электроподстанции в Днепропетровске и порта Измаил.