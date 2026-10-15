Хакер рассказал, что помогло ему влегкую похитить данные миллионов датчан

Хакеры похитили данные миллионов датчан из-за пароля «123456»

Tекст: Катерина Туманова

По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

«На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

«Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов, использовав утекшие данные бывшего сотрудника фирмы, в которой числятся всего два человека. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

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