И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Строительные компании Европы сделали ставку на рост оборонных бюджетов
FT: Европейские строители сделали ставку на рост оборонных расходов
Крупные европейские строительные компании ожидают роста числа проектов, связанных с военной инфраструктурой, рассчитывая на увеличение оборонных расходов в регионе на 620 млрд евро в течение десятилетия.
Главные строительные компании Европы, в том числе испанская ACS, австрийская Strabag и французская Vinci, ожидают увеличения числа военных проектов и готовятся к росту профильных расходов на 620 млрд евро в ближайшие десять лет, передает ТАСС со ссылкой на газету «Financial Times».
Ради будущих заказов застройщики и крупные поставщики материалов, включая Holcim, CRH и Heidelberg Materials, открывают оборонные подразделения, разрабатывают новую продукцию и оформляют сотрудникам допуск к секретным объектам. Военная инфраструктура должна стать стимулом для европейской строительной отрасли, которая страдает от высоких цен на энергоносители, удорожания финансирования и падения спроса на гражданскую недвижимость.
По расчетам консалтинговой фирмы BCG, в период с 2026 по 2035 год государства Европы направят около 320 млрд евро на казармы, склады боеприпасов, военные аэродромы и военно-морские базы. Дополнительные 300 млрд евро пойдут на адаптацию портов, мостов и энергосетей под нужды армии в Германии, Франции и Польше.
При этом итоговые объемы вложений будут зависеть от политической воли, бюрократии и бюджетов отдельных стран на фоне приближающихся выборов во Франции, Германии и Испании. В текущем году инфраструктурные оборонные траты Евросоюза оцениваются в 11,6 млрд евро, и, несмотря на ежегодный прирост в 20%, этих темпов недостаточно для достижения целевых показателей к 2035 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия спрогнозировала увеличение среднего показателя дефицита бюджетов стран Евросоюза на фоне роста военных расходов.
Ранее 12 стран объединения предложили увеличить финансирование военной инфраструктуры у северных границ.
Также комитеты Европарламента выступили за ускорение процесса оформления разрешений на трансграничную переброску войск и техники.