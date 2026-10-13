Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах
МВД: Россиянам объяснили способы проверки безопасности паролей в браузерах
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России опубликовало подробный алгоритм для проверки безопасности паролей, сохраненных пользователями в популярных браузерах.
Браузеры и менеджеры паролей позволяют быстро узнать о компрометации данных, так как они в реальном времени сверяют сохраненную информацию с базами похищенных учетных записей, сообщает МВД.
Отмечается, что программы узнают об утечках с помощью специальной технологии k-анонимизации, которая дает возможность проверить пароль без раскрытия его внешнему серверу.
Для проверки информации через Яндекс Браузер необходимо зайти в настройки, выбрать раздел «Пароли и данные» и нажать на пункт «Проверка паролей». После этого на экране появится список сайтов, где данные могли быть похищены, с предложением сменить пароли.
Схожая функция есть в Google Chrome. Пользователю нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и перейти к проверке безопасности, после чего браузер покажет количество скомпрометированных паролей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведомство призвало россиян удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фотографии.
Ранее в министерстве назвали ключевые принципы финансовой самообороны.
В 2025 году сотрудники правоохранительных органов показали пять уровней защиты пользовательских аккаунтов.