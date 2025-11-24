Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
В МВД назвали ключевые принципы финансовой самообороны
В МВД России напомнили, что принципы финансовой обороны остаются прежними с приходом новых технологий: сложные пароли и аутентификация помогут защититься от мошенников.
В пресс-центре МВД России, сообщили, что официальные лица не просят граждан предоставлять биометрические данные, такие как видео с лицом или голосом, ни по телефону, ни через СМС. Такая просьба может исходить только от мошенников, рассказали там ТАСС.
В МВД пояснили, что безопасно передать биометрические данные в единую биометрическую систему можно исключительно при личном визите с паспортом в подключенный к системе банк.
Процедура должна проходить в специально оборудованном кабинете. Также в ведомстве порекомендовали использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
Особое внимание рекомендовано уделять безопасности электронных писем – не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они замаскированы под простые слова или кажутся укороченными.
Сообщения с призывами к действию («прочитай», «открой», «посмотри») могут быть попыткой обмана. В ведомстве добавили, что фишинговые сайты часто выдают себя ошибками в языке и некорректной работой элементов, и посоветовали тщательно проверять получаемые ссылки, даже если послание поступило от знакомого или коллеги.
